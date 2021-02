Repudiable: Diego Díaz imitó la voz de Julio Falcioni y tuvo que disculparse

Diego Díaz volvió a ser el blanco del repudio masivo luego de que se burlara en vivo por la pantalla de TyC Sports de la voz de Julio César Falcioni. El entrenador de Independiente superó un cáncer de Laringe y su garganta quedó afectada por esa situación.Según lo que relataron los periodistas de TyC Sports en Superfútbol, los ánimos caldeados durante la derrota de Independiente ante Lanús en el comienzo de la Copa de la Liga siguieron en el vestuario. Allí, el entrenador debió interceder para que una discusión entre jugadores no pasara a las trompadas. Fue en ese momento que el conductor Diego Díaz afinó su voz al máximo para imitar la de Falcioni, quien tuvo un problema en sus cuerdas vocales producido por un cáncer de laringe que pudo superar.

Lo que dijo el club

Independiente lamenta y repudia el accionar de Diego Díaz, periodista de la señal TyC Sports.



Creemos grave la banalización de una sensible enfermedad superada por Julio César Falcioni. Esperamos su rectificación y un pronto pedido de disculpas hacia nuestro DT y la institución. — C. A. Independiente (@Independiente) February 17, 2021

Repudio

Disculpas

Tras las quejas, el club también criticó al conductor de Superfútbol. A través de su cuenta de Twitter, la institución de Avellaneda emitió su rechazo a las declaraciones de Díaz de forma oficial. "Independiente lamenta y repudia el accionar de Diego Díaz, periodista de la señal TyC Sports", apuntó el club.Al tiempo que, enfatizó: "Creemos grave la banalización de una sensible enfermedad superada por Julio César Falcioni. Esperamos su rectificación y un pronto pedido de disculpas hacia nuestro DT y la institución".Las redes no perdonaron al ex jugador de Deportivo Riestra, San Lorenzo, Banfield y Platense por su triste y socarrona imitación del "Emperador". "Este tipo es lo más nefasto que existe", "Diego Díaz es hoy la persona más repudiable de la tv" y "De este imbécil no se podía esperar otra cosa" fueron solo algunos de los cometarios en las redes sociales que suscitó el lamentable episodio. Por el momento el conductor no se expresó respecto a la situación.“Quiero pedir disculpas a mi querido Julio Falcioni si se sintió ofendido por algo que dije hoy en mi programa y que no tuvo jamás la intención de burlarme de alguien a quien respeto y admiro profundamente”, comenzó el mensaje del presentador de televisión y radio en sus stories de Instagram.“Hablé con él y le conté lo sucedido, y me entendió (hablé como tantas veces, incluso mientras peleaba contra lo que le ocurrió, y él sabe los buenos deseos que siempre tuve para con él”, continuó el exintegrante de Videomatch.“Mis disculpas extendidas a la CD (Comisión Directiva) de Independiente y a su gente”, concluyó el conductor de Super Fútbol. Fuente: (Exitoina-ElDestape).-