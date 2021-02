Romina Malaspina apostó por “look” ajustado y consultó a sus seguidores

Una vez más Romina Malaspina logró llevarse las miradas de todos con su llamativo look. La ex Gran Hermano, cuya fama creció el año pasado cuando empezó a trabajar en el noticiero de Canal 26, se muestra siempre muy activa en Instagram donde, con casi 3 millones de seguidores, suele compartir imágenes para el infarto.En la tarde del martes la joven decidió subir una serie de fotos del outfit que eligió, y les preguntó a los usuarios qué les parecían.“Volvió el juego de siempre. ¿Cuál te gusta más? 1, 2, 3 o 4 ?”, escribió al lado de las postales en las que se la puede ver luciendo un mono de color violeta.En algunas de las fotos posó de perfil y muy sonriente, mientras que en otra lo hizo con la mirada fija a cámara.Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar, ya que en tan solo una hora la publicación superó los 100.000 likes y obtuvo miles de comentarios, publicó