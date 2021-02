“Soy un agradecido de la vida”, expresó a Elonce TV El Chamarritero Entrerriano

Rubén Dorrego; más conocido como "El Chamarritero Entrerriano", dialogó con Francisco Cuestas, en una nueva edición del programaEntre anécdotas, risas y mates, cantó en vivo y tocó la guitarra.“El hombre que me acercó desde lo afectivo a la música de mi tierra, fue Néstor Cuestas. El día que lo conocí, me emocioné tanto que no me salían las palabras. En su momento, me dijo que yo era y cantaba como lo sentía y eso no se debía modificar”, expresó el artista aRubén, nació en Gualeguay, pero desde muy chico se fue a vivir y se radicó en Campana, en la provincia de Buenos Aires.“Siempre soñé con cantar chamarrita, pero como fui un cantante modesto en mis conocimientos de guitarra y de expresión del canto, se me hizo mucho más difícil. Más aun, cuando uno está fuera de la provincia. Pero el gaucho de Nogoyá, me dio una ayuda enorme y me llevo a conocer un estudio de grabación”, dijo.“Soy un agradecido de la vida y de todos los que me ayudaron en mi camino”, señaló.