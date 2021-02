Denunciaron a Cinthia Fernández por construir un gimnasio vidriado

Muchos famosos viven en barrios privados en las afueras de Capital Federal. De esta manera, tienen un estilo de vida diferente y mayor tranquilidad. Este es el caso de Cinthia Fernández que con sus tres hijas, Charo, Bella y Francesca, viven en un exclusivo country ubicado en Escobar.En el ciclola panelista confesó que suele hacer refacciones en su casa bastante seguido, lo que le trajo algunos problemas con los vecinos del barrio. “Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, preguntó Fernández, muy indignada, sobre el espacio que construyó para entrenar a diario y grabar tutoriales de sus rutinas que luego publica en las redes.Entre risas, la ex participante delexpresó: “Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí”. Y aprovechó para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado, por lo que los otros propietarios no pueden realizar ningún reclamo.En el ciclo deestaba como invitado el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli que explicó el motivo por el que sus vecinos se habrían molestado: “¿Te digo qué es lo que pasó, Cinthia? Vos hiciste un gimnasio vidriado, ¿o no? Bueno, imagínense a Cinthia con ese cuerpo. Los maridos explotados, y las esposas de los maridos como diciendo ‘¿Qué pasa acá?’”. Muy pícara, Cinthia le respondió: “Si quieren, las entreno... ¡pero les cobro la clase!”, publicó