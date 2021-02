Habló el sobrino de Diego Maradona: "Él ya no quería vivir"

Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona y sobrino de Diego Maradona, habló por primera vez sobre la muerte del exfutbolista y contó que este ya no tenía ganas de vivir, además de relatar cómo fue la noche previa al viernes 25 de noviembre de 2020.Reflexionando en diálogo con Tomás Dente para Vino para vos (KZO), Espósito aseguró que su tío “ya no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato”, e indicó: “Si vos le preguntabas que es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado”.“Ese día miramos tele, mucho fútbol, como hacíamos todos los días, también tomamos mate, y nada”, continuó Johnny entre lágrimas al explicar cómo fueron sus últimos momentos junto a su tío.“Yo sentí que él ya no quería más”, detalló el sobrino de Diego Maradona, que además indicó que el campeón del mundo en México 1986 ni siquiera quería salir a caminar al patio. “Me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas, no quiero seguir así'”.“¿Vos pensás que Diego sabía que se iba a morir?”, preguntó Dente, a lo que Johnny respondió que Pelusa decía a modo de broma que “ya vivió 60 y que no quería más”.“Yo vivía con él. Si sabía que era su última día me acostaba y me dormía con él. Me despedí con el médico que le tomaba el pulso, el chequeo diario. Fue 'hasta mañana' a las 11 de la noche'”, detalló el sobrino del Diez con respecto a la ultima vez que vio a Diego con vida.“Yo pienso que no sufrió”, afirmó el entrevistado con respecto al fallecimiento de su Diego Armando Maradona en la casa que habían alquilado para el en el Barrio San Andrés. Fuente: (Exitoína)