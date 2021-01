Emotivo pedido de Facundo Arana por médico que salvó su vida y ahora está grave

El actor Facundo Arana utilizó pidió por un amigo que está transitando la enfermedad de COVID-19. El médico Javo -como lo llama él- fue quien lo acompañó y trató cuando el actor tuvo cáncer a los 17 años. En ese momento, Arana había sido diagnosticado con Linfoma de Hodgkin que es un cáncer del sistema linfático. Tras un intenso tratamiento se curó.Desde ese momento, el artista colabora con instituciones como Fundaleu y hace campañas para incentivar la donación de sangre. Además se contacta con pacientes enfermos para hablarles y ayudarlos.Ahora hizo un pedido muy especial a sus seguidores: “Ese que ven en la foto es Javo. En ese entonces él tenía 34 años y yo 17. Es 1989”. Y continuó: “Reíamos ahí porque pocos días antes él me había operado con anestesia local durante casi cuatro horas. Quién diría. El recuerdo en mi alma quedó como que me llevó corriendo a un quirófano y sacó todo lo feo como si fuese veneno. La precisión de su mano y saber con quién derivarme inmediatamente después del diagnóstico fueron definitivas para salvarme la vida, que entonces tiene vueltas preciosas: hoy es el Padrino de uno de mis cachorros”.Junto a esa publicó otra imagen. “La segunda foto es este año nuevo, con Sara, su genial compañera de Vida”. Y añadió: “Ahora está dormido, peleando con el Covid por su vida, que con una neumonía lo quiso complicar. Pido por él con toda mi Alma. Le pido a Dios que se recupere. Ruego a quien sepa rezar, que por favor lo tenga en sus oraciones. Quien no reza, por favor téngalo en su pensamiento”.en el final le dedicó unas palabras: “Javo representa integridad, respeto por el otro, honestidad, empatía, lealtad y ganas de vivir. . . es un amigo incondicional, y un tipo sensacional. ¡Fuerza Javo!”.