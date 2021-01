Pampita compartió fotos y videos desde la playa luciendo una bikini negra

Carolina "Pampita" Ardohain está disfrutando de unas vacaciones en México junto a su marido, Roberto García Moritán y sus tres hijos. En el marco de los rumores de embarazo, la modelo se mostró en bikini desde la Riviera Maya, y hace oídos sordos a los comentarios de sus seguidores sobre la dulce espera.La pareja se muestra más afianzada que nunca: a un año de su casamiento, se mudaron a una casa más grande donde apuestan a su familia ensamblada; y además organizaron sus vacaciones familiares en las playas mexicanas. Esta vez volvieron a elegir un lujoso resort all inclusive que ya habían visitado juntos.Desde hace varias semanas crece la versión de que la pareja estaría esperando su primer hijo juntos. Sin embargo, la modelo se mantiene en silencio en sus redes sociales y sigue subiendo posteos con total naturalidad. Recientemente compartió varias fotos y videos desde la playa luciendo una bikini negra."La vida es demasiado corta para desperdiciarla en negatividad. Sentáte y disfrutá. ¡Pensá en positivo!", escribió en el epígrafe de la publicación. Además de llenarla de elogios, sus seguidores le dejaron varios mensajes alusivos a la dulce espera: "¡Qué linda estás, hay brillo de embarazada por ahí!"; "Pancita de bebé"; "Radiante y embarazada".A pesar de las constantes alusiones al tema, la conductora no restringe los comentarios de sus posteos ni le responde a los usuarios. La última vez que se refirió al tema públicamente fue hace dos semanas en un audio enviado a Los ángeles de la mañana (eltrece): "La verdad es que eso depende de Dios. Si eso llega a pasar lo diríamos, es una noticia lindísima. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros".Sin embargo, Ángel de Brito reveló que la información de "muy buena fuente" que tiene es que la modelo estaría esperando los tres meses de gestación para poder contar la feliz noticia. "Ella tampoco dice que no. En el Bailando decía todo el tiempo que no, acá es cauta. Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice 'ya lo contaremos en su momento'", concluyó el conductor.