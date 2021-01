Video: "La gente tiene derecho a ser feliz", dijo Morelli sobre la pandemia en ElonceTV

Miguel Ángel Morelli dialogó con Francisco Cuesta, en una nueva edición del programa Peña Entre Todos. El poeta compositor contó sobre sus comienzos con la música, una pasión que comenzó cuando era muy chico y cómo afectó la pandemia en las personas y artistas.



"La pandemia fue algo cruel, angustiante, que deprime. Te prohíbe el abrazo y el beso con los seres queridos, te quita libertad e independencia, que son dos cosas esenciales y fundamentales para las personas", expresó a Elonce TV el compositor.



Sin embargo, comentó que para los artistas "tiene cosas positivas, ya que nos permitió crear. El cuidado y el encierro, te obliga estar en tu casa y no te queda otra que producir, que es una de las cosas más lindas, que puede tener el ser humano".



"En este tiempo, me puse a producir un nuevo disco, que ya tiene el primer tema", dijo.



Morelli, agregó que "Muchos amigos me preguntaron porque no escribo sobre la pandemia, si bien es algo que no descarto, no quiero aprovechar una situación dolorosa para crear algo. Si creo algo sobre esta situación, quiero que sea algo esperanzador para que le sirva a la gente para curar el alma".



"Se vive una sola vez, y la gente tiene derecho a ser feliz".



Nota completa en el video.