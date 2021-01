A 21 años del "cómo estoy", publicó un video "revoleando el totó"

Corría el año 1999. Las compañías de telefonía celular pisaban cada vez más fuerte. Una de las principales marcas apeló a un comercial que quedó marcado a fuego en el inconsciente colectivo a partir de la figura cautivante de su protagonista, Claudia Albertario. Y además, gracias a un latiguillo que la terminó lanzando a la fama: "Cóomo estoy woww".

A 21 años de aquel momento, la famosa compartió un video que acaparó la atención de sus seguidores. Se mostró desde la playa y escribió: "Bueno me animé a postearlo en mi feed, lo dudé bocha porque me sentía esa piba allá? por los años 2000, mi primera tapa de la revista Gente, pero bue. . . todo surgió el sábado en la playa".Y agregó: "Mi amiga Carolina Laursen, sorry el nombre y apellido, pero debo dejarlo asentado jajá, me insistió? jugando en la playa con nuestros hijos y maridos a hacer unos pasos para probar una nueva app, para lo cual accedí? y debo reconocer que fue súper divertido, me hizo este mini compilado que subí? entre mis historias y ahí? quedo?. (Lo de slow motion era neeesario (sic) Y hoy me dije, y por qué no?""Y bueno, acá estoy, revoleando el totó como en esas épocas, pero lo aclaro, fue idea creación y realización, de esta amiga genia mía, que dicho sea de paso, filmamos juntas el comercial de Personal "como estoy woww" no sé si lo recuerdan, allá? por el 1999. Sin prejuicios, ok", cerró.