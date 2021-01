Impactó a sus fanáticos con un baile hot al ritmo de "Ladrón"

Además de la conducción y las producciones gráficas para las marcas, Jésica Cirio acostumbra a sus seguidores a compartir en sus redes sociales bailes muy hot. Sucede que, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) es embajadora de Zumba, y dentro del ritmo, combina varios estilos explosivos en videos impactantes, como hizo en esta oportunidad.Al ritmo de Ladrón, el último hit musical que sacó Lali Espósito junto a Cazzu en un video estruendoso, la esposa de Martín Insaurralde bailó acompañada por un equipo completo de bailarines que la seguían a fondo en una coreografía que saca chispas.

Para completar el cuadro, la rubia se calzó un enterito fogoso con tacos y unas largas trenzas cocidas, que le dieron un look muy atinado con el ritmo y la canción."Nada mejor que empezar el an?o bailando", lanzó la conductora de Telefe al pie de su posteo que cosechó más de 630 mil reproducciones, e invitó a sus seguidores a vincularse con el video a través de un llamado a la acción."¿Que? emoji le pondri?an a esta coreo?", consultó la pareja del intendente de Lomas de Zamora, y sus fanáticos no tardaron en responder con emoticones de fuego, caras de enamoramiento, bombas, manos en el cielo, entre otros emojis."No podés ser más bomba", "que diosa", "listo, lo arrancaste tranqui", "me muero", "que coreo power y vos sos espectacular", fueron algunos de los halagos para Cirio.