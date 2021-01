Al desnudo, expresó: "Mi bebé me hace sentir la más sexy y libre del mundo"

Luego de dar el "Sí, quiero" con su pareja Fabián Lencinas en una ceremonia íntima en Mendoza, Belén Francese disfruta de su embarazo de 14 semanas. A través de las redes, la actriz se muestra feliz con su pancita.En esta oportunidad, tras recibir el año nuevo casada y por ser madre primeriza, la modelo se filmó casi desnuda con su panza, al natural y disfrutando de comer. Al clip lo acompañó con una llamativa frase: "Mi bebé me hace sentir la más sexy y libre del mundo"."Adentro y Afuera. Escuche tus latidos fuertes con ganas de vivir. Sos el ejemplo más claro que Dios existe, sos vida! lo que fuimos y lo que somos, el milagro más puro. Sos tan bb ahí? adentro mío, conectados! y pienso cuando salgas tanto por vivir. Y ahora entiendo.. Tantas cosas me trajiste, tantas cosas. Un mundo nuevo de sensaciones diría la canción.Como que en un brote de ansiedad y sobreprotección no me gustaría veas el lado cruel y despiadado de este mundo.Te esperan tantos sueños, amores, ilusiones, canciones, profesiones etc. Pero te espera mi amor incondicional por siempre y la libertad para que seas feliz, libre, justo y honesto!Mi corazón y el de tu papa? están explotados de felicidad! De una felicidad inmensa que jamás experimente hasta hoy y un desborde de amor incalculable por tu llegada. Te llevo adentro y te espero acá? afuera mi amor", escribió Francese¡Estamos inmensamente felices! ¡Vamos a ser papás! La bendicio?n ma?s hermosa del universo", escribió hace unos días Belén Francese, anunciando que espera a su primer hijo con el empresario Fabián Lencinas.Poco antes, Francese había subido una foto junto a su sobrina en una pileta. "Cuando te haces la modelo, tu sobrina te imita y da cátedra de fotos.. . . (También me dijo "obvio vas a tener trillizos no").