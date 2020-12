Espectáculos

Jueves 31 de Diciembre de 2020

"Déjalo ir": Despidió el 2020 de espaldas y en bikini colaless

Con un retrato en medio de una playa Mónica Ayos se lució con una caminata que se llevó las miradas de miles de sus seguidores. "Let it go" (Déjalo ir), escribió en el epígrafe del posteo.