Por qué Oriana Sabatini reveló su lucha contra los trastornos alimenticios

Oriana Sabatini estuvo invitada vía Skype en el programa(eltrece) y reveló el motivo por el que en julio último subió un video mostrando su cuerpo "sin poses", donde también confesó su lucha contra los trastornos alimenticios. La actriz y cantante contó que necesitaba "sacarse ese peso de encima" y ser honesta con sus seguidores.En aquel momento, la hija de Catherine Fulopcompartió un clip en ropa interior, y señaló todas las partes de su cuerpo que antes "le molestaban". Allí confesó: "Hace diez años convivo con trastornos alimenticios, pasando desde una anorexia hasta el trastorno por atracón".Desde Italia, la actriz de 24 años contó que todavía se pone nerviosa cuando revive el momento en el que subió el video a su cuenta de Instagram: "Me agarró como un ataque de pánico cuando lo publiqué, sentía "acabo de abrir una puerta, ya no la puedo volver a cerrar", y yo con esas cosas soy bastante reservada, nunca conté nada"."Convivo con esto hace ya casi once años. Soy partidaria de cuando a uno le pasa algo, una vez que lo empezás a hablar, pierde peso y fuerza", continuó. En este sentido, aseguró que era una "necesidad personal" para quitarle entidad a todo lo que venía sufriendo: "Lo hice pura y egoístamente para mí. Sabía que podía ayudar a alguien pero más que nada necesitaba soltar la mochila y deshacerme un poco de eso".Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, aseguró que estaba muy consciente del impacto que podía tener ese video, pero insistió en la importancia de charlar públicamente sobre los trastornos que cualquiera puede sufrir en silencio: "Venía hablando de esto con gente de mi entorno personal, todo el tiempo, pero públicamente nunca lo había dicho"."Fue difícil ver chicas raquíticas a mis 12 años, en revistas y pasarelas donde me convocaban", agregó. "Me desarrollé a mis 10 años y mis compañeras eran re flacas, yo me sentía un elefante, y por eso es importante reconocer el inicio de un trastorno", cerró.