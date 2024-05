Mujer intentó matar a sus tres hijos al dejar abiertas las hornallas

Una mujer de 31 años intentó quitarse la vida y matar a sus tres hijos luego de dejar las hornallas de la cocina abiertas y cerrar todas las aberturas de su casa.El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la calle La Laura 3200, en el barrio Castagnino de Mar del Plata, cuando la madre de tres nenes de 7, 10 y 12 años dejó abierta de manera intencional la llave del gas.El padre de los menores se enteró de la situación y acudió rápidamente al lugar para rescatar a sus hijos. Cuando llegó, debió romper la puerta de entrada para poder ingresar y así ponerlos a salvo. A pesar de que llegaron a inhalar monóxido de carbono no sufrieron daños severos. Los tres fueron derivados al Hospital Materno Infantil, donde recibieron atención médica y luego fueron dados de alta.El hombre fue el encargado de llamar al 911, que rápidamente arribó a la casa y detuvo a la mujer, que quedó a disposición del fiscal Leandro Arévalo, quien la investiga por ser sospechosa del delito de homicidio en grado de tentativa.El medio 0223 relató que la mujer dio su versión de los hechos y dijo que tomó tal decisión para hacer que el padre, a quien acusó de tener problemas de adicción, se hiciera cargo de la alimentación de sus hijos.“Aclaró que no iba en serio y que su madre vive enfrente por lo que sabía que iban a cruzar apenas viera el mensaje”, indicaron fuentes judiciales al diario marplatense. “Los amo, los cuido, lo hice para asustar al padre”, indicó.La detenida también manifestó ser víctima de violencia de género y que hace poco más de tres meses solicitó una exclusión del hogar porque él maltrataba. Además precisó que esta misma semana había solicitado una restricción de acercamiento.La mujer permanece detenida, mientras la investigación avanza en la Unidad Funcional de Instrucción N°1. Mauricio Varela, su abogado, pidió la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas, cuya fecha aún no fue establecida.