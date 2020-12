De espaldas y en colaless, lució su espectacular figura al sol

Hace unos días, la "periodista" llamada "Juariu" indicó que la bailarina Barby Silenzi y el cantante de cumbia, El Polaco estarían atravesando una crisis de pareja. Aunque por ahora ninguno de los dos se refirió a cómo esta su relación.Silenzi compartió una foto que la muestra mirando el horizonte con una reflexión: "No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres ma?s profundos, las verdades ma?s complejas, la felicidad ma?s certera".En otra imagen, escribió: "Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido aute?ntica y que he logrado ser lo ma?s parecida a mí misma". Las indirectas y que no se siguen en las redes sociales, sería una posible forma de blanquear que están separados tras ser padres de Abril.Sin embargo, este domingo de feriado extra largo, decidió compartir una imagen solo de ella tomando sol en el borde de la pileta, sin corpiño y en colaless. Solo agregó algunos arcoíris a su pie de foto. Y el lunes posteó otra postal, pero haciendo solamente referencia al día.