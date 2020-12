"Con respecto a la realización del Festival de Peñas de Villa María, hemos definido la no realización del mismo entre los meses de este verano", dijo Rosso a Cadena 3."Creemos que las condiciones sanitarias, a través de consultas, no van a estar aseguradas a pesar del cronograma de vacunas para febrero", añadió.El anuncio será confirmado a través de una conferencia de prensa en la que también se anunciará que no se realizará el recorrido peñero que suele desarrollarse alrededor del evento y que convoca a más de 50 mil personas cada año.