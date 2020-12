Ximena Capristo reveló su "permitido" íntimo con Gustavo Conti

El escándalo estalló cuando salieron a la luz chats de Gustavo Conti coqueteando con otra mujer. Indignada, Ximena Capristo lo mandó al frente publicándolos en sus redes sociales y, rápidamente, se arrepintió. Sin embargo, ya se habían viralizado.



A pesar del conflicto, los papás de Félix aún siguen juntos. Eso sí, ella no logró perdonarlo. De hecho, la actriz reveló en el programa Bienvenidos a bordoque están viviendo en casas separadas. Más allá de la distancia, también reconoció que hace algunos días hizo una excepción y pasó la noche con él.



"Fue como un permitido, digamos. Se quiso quedar a dormir y se quedó. Estamos en fase uno", remarcó ella. Lejos de querer ayudar a Gustavo, que también estaba en el piso, Guido Kaczka concluyó con el tema haciéndole un reproche al actor. ¿El motivo? No le gustó nada que en otro programa cantara Los Piratas, ¿en referencia a su infidelidad?. "Ay Dios mío, lo que me molestó. . . ", sentenció el conductor.

Fuente: Ciudad