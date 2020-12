Morocha se dio un chapuzón para promocionar el lugar donde vacaciona

María Paz "Maypi" Delgado mostró su escultural cuerpo desde el hotel de Buzios donde llegó el fin de semana para pasar sus primeras vacaciones junto con Martín, un empresario gastronómico que conoció dos semanas después del comienzo de la cuarentena.Maypi fue parte del Gran Hermano 2015, el cual era conducido por Jorge Rial. La modelo ingresó en aquel momento junto con Francisco Delgado, Matías Schrank, Belén Etchart, Mariano Berón, Eloy Lanzelotta, Marian García Farjat, Camila Cortese, Florencia Zaccanti, Romina Malaspina, Nicolás Conte, Fernando Parada Villar, Brian Lanzelotta, Ángela Pereira, Eloy Rivera, Valeria Licciardi y Solano Cano.La última pareja que se le conoció fue el ex futbolista Santiago Ladino, de quien se separó a comienzos de 2020 luego de dos años de relación. Fue gracias a esa pareja que Mica Viciconte conoció a Fabián "Poroto" Cubero, quienes hoy en día continúan muy unidos.Según contó en septiembre, Maypi comenzó la cuarententa soltera y creía que así continuaría, teniendo en cuenta que todos sus trabajos quedaron en stand by hasta hace pocas semanas. Sin embargo, algo que la obligaba a salir de su casa eran las compras del supermercado. Así fue que conoció a Martín, su novio."El estaba pasando a su perro y sin dudarlo acercó su pichicho y sin timidez ni medias tintas fue al frente como loco. Me conquistó paseando su perro, es mi nuevo novio. Se llama Martín y tiene un restaurante" le aseguró Maypi a Paparazzi. "Yo iba al supermercado en Olivos y él se acercaba con su mascota. Se fue dando de esa manera, fue hermoso y estamos juntos y muy bien", afirmó Maypi al confirmar su pareja.Ahora, junto con Martín, viajaron a Buzios para vivir su primer viaje romántico. "Nuevamente en el paraíso", escribió la modelo, mientras posteaba su foto desde el balcón del hotel y observando la maravillosa vista del mar.Poco después, decidió darse un chapuzón para aconsejar a sus seguidores a dónde deberían viajar.