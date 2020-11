El "piropo" que Alex Caniggia se dedicó a sí mismo, tras el cambio de look

¿Qué mejor que cambiar completamente el look para darle la bienvenida a una nueva etapa? Con ansias de renovación, el hermano de Charlotte dejó de lado su descontrolada melena y se animó a emprolijarla haciéndose trenzas cocidas en toda la cabeza.Súper feliz por el resultado, el mediático compartió a través de sus redes sociales una foto de perfil para hacer eco de cómo luce y remarcó que se siente muy fachero."A todos se los digo en la jeta, mi imagen es única y perfecta. Se me admira y respeta porque mi nuevo look es de otro planeta", sentenció.