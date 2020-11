Conti y su supuesta infidelidad: "Me acusaron de un delito que no cometí"

De manera inesperada estalló un escándalo entre Ximena Capristo (43) y Gustavo Conti (45) cuando ella, en medio de un ataque de ira publicó una serie de chats de su marido con otra mujer, que después borró. Desde entonces, la pareja no atraviesa el mejor momento.



Pero ahora quien estuvo invitado al ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece fue Conti. Allí, el ex Gran hermano habló del asunto.



"Hablame de competencia: ¡Hernán Drago y Gustavo Conti! Tengo tantas preguntas para hacerles a los dos, porque tienen una vida privada que me interesa. Me gusta leer sobre ellos. Sobre Conti me sé todo pero hablo mejor con Ximena, me doy cuenta. Como que puedo hablar más con ella sobre los asuntos de la casa", dijo Guido antes que se enfrenten el modelo y el actor.



"¿Te mandás mensajes con ella?", replicó Conti. "¡No, no pará! Yo le charlo. Viene acá y le pregunto. Pero no puedo con él (en referencia a Conti), me doy cuenta. Vos sabés que con Hernán Drago me pasa lo mismo, me dan ganas de saber todas las cosas y él no me cuenta nada. Drago me interesa y Conti también. Tienen tantos temas. . . ", respondió Guido.



"A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La conciencia tranquila me va a dar. El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia", dijo inesperadamente antes de bailar el tema Los piratas de Los Auténticos decadentes.



"Ah, es un huevón, no puede poner este tema. No, locutor. Sabe que me caliento porque se hace el vivito. ¿Pero qué hace? ¡Se hunde solo!", dijo indignado Guido. "No va, Conti. No terminás de aprender las cosas", finalizó.

Fuente: Paparazzi