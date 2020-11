La pregunta íntima de Yanina Latorre que sorprendió a Jorge Lanata

El conductor de Periodismo para todos (PPT), Jorge Lanata, quedó completamente asombrado cuando Yanina Latorre le hizo una pregunta íntima durante una entrevista en Verdad Consecuencia.La panelista de Los ángeles de la mañana sacó de la nada una pregunta sexual para el periodista que solo atinó a decir "¿¡Perdón!?", como extrañado de la situación.Todo comenzó cuando Latorre aseguró: "Ahora vamos a lo mío" y Lanata le preguntó: "¿Qué es lo tuyo?". La rubia dijo que ella quería preguntar algo que no fuera de política y así, sin más le lanzó: "¿Sos sexual?".

Lanata se disculpó pensando que no había entendido el sentido de la pregunta y exclamó "¿Si garcho?". Entonces Yanina quiso saber cuán importante era la sexualidad en su vida, sobre todo ahora que se supo que está en pareja nuevamente."No es lo más importante del mundo, podrá ser lo tercero. Tengo 60 años", aclaró el Lanata. Entonces Latorre comentó: "Ah bueno, pero no es que te morís por hacerlo. Ahora me caés mejor".Y él le contestó: "Yo busqué, busqué, perseguí, y después me di cuenta de que no hay que buscar, que se encuentra".Fue entonces cuando Yanina quiso saber qué cosas miraba Lanata de una mujer y si era más importante el físico o la inteligencia: "¿Estarías con una bolu...?" y el respondió: "En una época sí, pero ya no. Yo agradezco a Dios que todas fueron inteligentes e independientes".Cabe recordar que este lunes en LAM entrevistaron a la abogada mediática Elba Marcovecchio en calidad de flamante pareja de Lanata. Ella confesó que está "enamorada desde el primer día" y que le gusta "todo". "Me gustaron todas las cosas juntas. Estoy a full", sentenció.