¿Mirtha Legrand ya prepara su regreso a la televisión?

Por pertenecer al grupo de riesgo por su edad, Mirtha Legrand tomó la decisión de dar un paso al costado durante la cuarentena por coronavirus y cederle la conducción de sus dos programas a su nieta Juana Viale.



Después de siete meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la conductora suplente confirmó frente al dúo Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, que su abuela estaría volviendo al piso de El Trece para sus almuerzos y cenas nuevamente.



"El tiempo se detuvo, así que antes del 2021, fin del 2020, vamos a proponerle a la señora Mirtha Legrand que vuelva a su mesa", comenzó la figura entre risas.



Tras una serie de aplausos en el estudio, Viale analizó la situación: "Me parecería que debería. No podemos despedir el año de la mesa de Mirtha sin Mirtha".



Joaquín Galán pidió más aplausos por la labor y dedicación de Juanita al suplantar a su abuela: "Yo antes quiero pedir unos aplausos para vos porque ha sido tremendo cómo ocupaste ese lugar." Mediavilla cerró con la frase: "Lo que se hereda no se roba".

Fuente: Diario Show