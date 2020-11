En un festejo íntimo, Juana Repetto celebró su boda con Sebastián Graviotto

Después del casamiento por Civil realizado el martes pasado, Juana Repetto y Sebastián Graviotto dieron el "sí" en una ceremonia privada e íntima realizada al aire libre en Ingeniero Maschwitz este sábado por la tarde. Considerando las medidas para evitar la propagación del coronavirus, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto pudo celebrar su unión con el ex Gran Hermano y sobrino de Silvia y Guido Süller.Los casó el juez Arturo Bayala, quien los había unido en matrimonio el 10 de noviembre pasado en el Registro Civil de la Comuna 14 de la Ciudad de Buenos Aires.Tal como explicó la joven actriz en su cuenta en Instagram, alrededor de 40 personas asistieron al evento. No hubo bartender ni catering porque la pareja priorizó tener más invitados en lugar de empleados, ya que no se puede juntar demasiada gente para evitar el contagio del coronavirus. Además, cada uno contó con su propio alcohol en gel."Es algo re chiquitito con la familia y los amigos, pero igual lo armamos tipo lindo. No hay catering, ponele, porque si había una persona con eso era un invitado menos. No hay barra porque eso también era una persona menos. Es todo autoservice. Hay vino, champagne, birras y comida: agarrás lo tuyo y chau", explicó Juana en las redes.El evento fue una toda novedad, dadas las circunstancias por la pandemia del coronavirus. Tal como se puede ver en los videos que publicó la encargada de la organización del evento, en la entrada había un cartel que avisaba a los invitados: "Bienvenidos a la boda en la que tienen que autogestionarse todo". También se puede ver la barra que, como había anticipado Juana, no contó con bartender. Y el altar al aire libre con unas pocas sillas, que demuestra que no había muchos invitados.Juana lució un vestido veraniego en off white, al tobillo y sin mangas. Con detalles de maxi botones, corte en la cintura, maxi bolsillos y escote en U. Completó su look con sandalias blancas de taco cuadrado. Para su cabello, optó por una cola de caballo con ondas y un maquillaje sencillo con smokey eye en tonos negros y labios nude. En cuanto a los accesorios, solamente eligió argollas plateadas.El martes pasado, después de pasar por el registro civil, la madre de Toribio escribió en sus redes sociales: "Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene (por hoy) era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos siquiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar. Finalizó".A pesar de conocerse desde hace muchos años, Juana y Sebastián confirmaron su romance en septiembre del 2019. El joven, ex Gran Hermano, también es el sobrino de Silvia y Guido Süller. Se conocieron 10 años antes y tuvieron un breve romance. Pero cada uno siguió con su vida por separado. Ambos tuvieron hijos y en el momento de reencontrarse estaban sin pareja. El amor entre ellos resurgió desde un nuevo lugar, y decidieron apostar al amor y a la familia.Sebastián ya convive con Juana desde hace varios meses, algo que no es nuevo en la vida del flamante matrimonio. Graviotto es instructor internacional de snowboard y viaja seguido con Juana para participar de diversos encuentros en lugares de estación, publicó