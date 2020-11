Cande Tinelli y Coti Sorokin: coincidencia en Mendoza y versiones de romance

Comparten su pasión por la música: ella se lanzó como cantante hace un tiempo, ha estrenado temas, videoclips e incluso brindó shows. Él, en tanto, es un reconocido artista que tiene 20 años de carrera y exitosas canciones.



Ella acaba de cumplir 30 años y él tiene 47. Y desde hace algunos meses habrían comenzado una relación sentimental a la que aún no le pusieron rótulo. Los protagonistas de esta historia son Cande Tinelli y Coti Sorokin. Según informó Rodrigo Lussich, la diseñadora de moda y el reconocido compositor "están saliendo hace bastante tiempo". El periodista destacó que ninguno de los dos le puso título al vínculo que comenzaron hace algunos meses: "No son novios porque él está en pleno divorcio y a ella no le gusta apurar los rótulos".



Luego agregó que las primeras salidas públicas de la pareja fueron en grupo con otros amigos, buscando despistar a la prensa para que parezcan ciertas coincidencias y que tampoco sean vistos los dos solos. Y aseguró que por estos días ambos están en Mendoza. "Y no es casualidad", aclaró el panelista de Intrusos.



En julio pasado, la hija de Marcelo Tinelli confirmó a través de sus redes sociales que estaba separada de Federico Giuliani, futbolista a quien conoció a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de Mica Tinelli. Cande estaba de novia desde marzo, cuando comenzó la cuarentena estricta, incluso se fueron juntos a Esquel las primeras semanas del aislamiento total.



Antes, en enero había sido vista nuevamente en Punta del Este junto al empresario Lucas Bonomi, con quien había terminado su relación a mediados de 2018 después de un año de noviazgo. Pero la reconciliación no funcionó.



Coti, en tanto, está en pleno trámite de divorcio con Valeria Larrarte, con quien estuvo en pareja durante más de 25 años. Juntos, son padres de dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Desde que salió a la luz su separación, Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa ?tal es el verdadero nombre del cantante? se encargó de resguardar su vida privada y preservar la intimidad de sus hijos.

Es por eso que jamás quiso hablar sobre el proceso de divorcio que está afrontando y tampoco de una posible nueva relación.

Cande Tinelli, por su parte, tampoco hizo referencia a una nueva pareja. En otras ocasiones, por ejemplo, si bien tampoco lo mostraba, quizás publicaba indicios en sus redes sociales. Esta vez, se limita a postear fotos de ella sola y nada que parezca que está conociendo a alguien o viviendo una relación sentimental. Tampoco tiene por qué hacerlo, claro está.



Hace unos días cumplió años y mostró en su cuenta de Instagram ?red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores? el ramo de rosas rojas que recibió. "No sé quién me mandó estas flores, pero muchas gracias. Son tremendas", aseguró en aquel entonces, dejando entrever que ?siempre según sus palabras? no sabía quién era el remitente de dicho obsequio.



