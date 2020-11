Publicó foto hot y productor la invitó a ser parte de importante programa de TV

Brenda Asnicar recibió una importante propuesta para formar parte del " Cantando 2020". Solo bastó con subir una candente foto a sus redes sociales para que uno de los productores del popular certamen le mandara un mensaje.Con una selfie en topless desde de la cama, la novia de El Duki escribió desafiante: "Que la chupe el restooooooooo #Bandida". En los miles de "me gusta" y comentarios destacó el del Chato Prada, quien la invitó a formar parte del reality de canto más reconocido de la pantalla chica."Venite al Cantando", le propuso la pareja de Lourdes Sánchez a la actriz que supo encarnar a Antonella en la recordada tira infantil "Patito Feo", en donde desde adolescente demostró su talento por cantar.Hasta ahora, el productor no obtuvo respuesta alguna en el comentario que hizo en Instagram, ya que la actriz no se proclamó de manera pública.