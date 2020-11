Escudero defendió a Conti y reveló una charla privada con Capristo

Un comentario al pasar, pero con intención, puso incómoda a Silvina Escudero en Bienvenidos a bordo, cuando Ximena Capristo disparo: "Silvina le anduvo mandando mensajes a Conti".El bocadillo de la actriz fue para justificar que la elegía para que haga un juego en el que podía terminar empapada, pero en un contexto matrimonial hostil: el mes pasado, Ximena expuso que Gustavo Conti se mandaba mensajes con otras mujeres, "coqueteando".Automáticamente, Escudero justificó que le manda mensajes al marido de Capristo porque son muy amigos, pero el clima se tensó. Pocos días después de lo ocurrido en el programa de Eltrece, Silvina le dio un móvil a Confrontados en el que reveló la charla que tuvo con Ximena detrás de cámara, después de lo comentado al aire."Yo soy amiga de Gustavo hace años luz. Hemos hecho temporadas juntos: teatro, giras y ensayos. Soy amiga. Y todos los mensajes que yo le pueda mandar, que él me pueda mandar, fotos, audios o videos, son de amistad. No hay ningún comentario fuera de lugar", comenzó diciendo la bailarina, abordando el tema seriamente.Luego, agregó: "Yo no soy amiga de La Negra, pero ella respeta las amistades de Gustavo. Esto se lo dije a La Negra fuera de cámara y lo voy a decir acá: Yo compartí giras con Gustavo, qué quiero decir con esto, que tengo un montón de compañeros que han hechos chanchullos estando casados, y Gustavo Conti nunca lo hizo. Nunca lo vi en una situación comprometedora, en las giras, en un boliche".Metiendo púa, Tartu acotó: "¿Nunca te tiró los perros?". Y Silvina Escudero garantizó que no: "Nunca. Te lo juro. Y esto no lo digo por ser amiga, (si fuera al revés) no diría esto. Yo te estoy diciendo que a Gustavo nunca lo vi en una situación comprometida ni en nada raro. Y hay que ver el mensaje con esta chica por qué fue, si fue sacado de contexto. Él vive hablando de La Negra y de su hijo".