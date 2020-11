"Elegí madurar, no envejecer": Flavia Palmiero reveló su única cirugía estética

Muchos se preguntan cuál es el secreto de Flavia Palmiero para lucir una espectacular figura a los 54. Ella, desde el living de su casa, conversó con Pampita, para el ciclo Pampita Online, y reveló sus truquitos.Primero explicó que el paso del tiempo no es un tema que la afecte en particular, pero que se mantiene en forma ejercitándose y recurriendo a tratamientos estéticos.Pero además, se puso un tanto reflexiva. "Yo elegí madurar, no envejecer", dijo. "Me voy sintiendo mejor. No tuve conflictos con los 30. Tampoco con los 40. A los 50 sí, ya a los 49, lo reconozco", continuó."Pensaba qué pasaría cuando tuviera el 5 adelante. Y me di cuenta que era igual. Eso sí, es obvio que uno tiene que hacer un poquito más de gimnasia", detalló la nueva emprendedora, quien lanzó su línea de trajes de baño.Y después la actriz reveló que pasó una sola vez por el quirófano y fue para hacerse las lolas. "Si bien hay que hacer más tratamientos no invasivos, ustedes saben que yo no tengo cirugías. Bueno, sí en las lolas. Es que trato de mantenerme súper fiel a mí misma y tengo una buena genética. Gracias a Dios, soy muy agradecida", dijo.