Sofía Zámolo cumplió su sueño de convertirse en mamá: nació California

Sofía Zámolo cumplió su sueño de convertirse en mamá. California nació ayer a las 19:19 por cesárea, según confirmó Ángel De Brito por redes sociales. La beba, fruto de la relación de la modelo con José Félix Uriburu, pesó 3 kilos 490 gramos y midió 49 centímetros. Tanto la madre como niña se encuentran en perfecto estado.La también conductora estaba ansiosa por la llegada de su primera hija. Horas antes había compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde se la veía con una sonrisa de oreja a oreja mostrando su pancita de nueve meses. "Preparándome para recibir a mi hija y para la lactancia que es un mundo totalmente nuevo para mí. Este mes es tan importante para la mujer, por el día de la madre y el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama", escribía junto a la imagen.Además, hace una semana contaba que ya estaba atravesando la semana 39. "Cuenta recontra mega regresiva. Semana 39 y ya empiezan las contracciones espaciadas y dolores intensos, pero parece que falta un poquito todavía. Por acá estamos tratando de ordenar el cuarto de la beba entre monitoreos, obstetra, cardiólogo, transfusión de hierro para la anemia, y otras cosas más. Ya llega... te esperamos bebita, cuando vos quieras", contaba la futura mamá.La búsqueda de Zámolo no fue fácil. Según contó en varias entrevistas, hace mucho que estaban en este proceso y las cosas no se daban. "Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar '¿por qué yo no quedo?'. Y te empieza a doler cada vez más", dijo meses atrás sobre el camino que tuvo que atravesar. Es por eso que quería guardar la noticia de embarazo durante los primeros tres meses, algo que no logró porque se filtró la información en plena pandemia."Ustedes tiraron la primicia cuando aún nadie lo sabía, ni mi familia, ni mis íntimas amigas. No queríamos contar nada porque teníamos pánico", dijo a los cinco meses de embarazo en Los ángeles de la mañana. Además, la expanelista de Incorrectas sumó: "Para los que dicen que el embarazo es el mejor estado... Yo me enteré el 2 de febrero y todavía estaba en el programa. En los cortes pedía algo frío para tomar con hielo o caramelitos porque la saliva me daba asco, los olores, la comida, todo me daba asco".Además, reveló cómo fue el momento en que se enteró de que estaba en la dulce espera. "Estábamos en casa con mi hermana, que había venido a pasar unos días y yo estaba con algunos días de atraso. Me metí en el baño para hacerme el test de embarazo pensando que me iba a dar negativo como tantas otras veces. Quería hacerlo rápido para no hacerme ilusiones. Cuando vi que era positivo no podía creerlo", relató con lágrimas en los ojos. Fuente: (La Nación).-