Morena Rial volvió a mostrarse en topless y piensa en una nueva cirugía estética

Hace algunos días, More Rial demostró una nueva faceta en su vida a través de las redes sociales. Compartió una osada foto en la que se mostró en topless.Y en la última semana subió varias fotos donde se la puede ver muy sensual. "Esta soy yo, este es mi cuerpo, al que le moleste que no me mire, al que le pique que se rasque. Me costó mucho aceptarme y amarme, para que pelo . . . sin vida quieran hacerme daño, pero acá estoy. A veces con vergüenza, pero siempre dando la cara y con la frente en alto para recibir todos los golpes y que nada me derribe", manifestó en una de sus imágenes.La hija de Jorge Rial se sometió a algunas cirugías sobre su cuerpo. Hace unos años se hizo un bypass gástrico que la ayudó a adelgazar varios kilos y luego del nacimiento de su primer hijo, Francesco, se operó las lolas. Pero ahora, la joven confesó que está pensando en hacerse unos nuevos retoques.A través de las historias, habilitó la opción para que sus seguidores le hagan preguntas y se animó a responder todo sin ninguna vergüenza. "¿Te harías otra operación? Muy lindas tus fotos", quiso saber un usuario."Sí, me haría otras operaciones. Estoy hablando todos esos temas con mi doctor. Cualquier consulta le hablan de mi parte", reveló sin vueltas.