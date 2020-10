"Dale mecha": La foto del Chino Darín totalmente desnudo

"Dale mecha", escribió Chino Darín al pie de la foto tomada por su pareja, Úrsula Corberó, que lo muestra desnudo, de costado, mientras prende un cigarrillo.La actriz española, de 31 años de edad, que se encuentra junto al actor argentino, de la misma edad, en España, donde está grabando la quinta y última temporada de La Casa de Papel, compartió también la foto en sus historias de Instagram y agregó: "Pero qué bebote hermoso".Una hora después de publicada la sensual imagen del Chino Darín, se llenó de comentarios del tipo: "Así te reciben en el cielo", "No recen por mí, ya morí", "Un límite te pido", "Me quiero morir y renacer siendo Úrsula", "Voló mi tanga", "Una obra de arte", "Alguien que verifique mi pulso", "Me desmayo, Dios mío", "Pero así es imposible combatir el calor".En Twitter, en tanto, algunos lanzaron: "El Chino Darin fue tallado a mano por el mismísimo universo?", "el chino darín entra en las maravillas del mundo no?", entre otros.