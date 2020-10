Luego de 15 años de matrimonio, se divorció Jimena Cyrulnik

Hace un poco más de un año, Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby habían anunciado públicamente su separación. Sin embargo, la expareja aún mantenía un trato laboral y de cordialidad por sus dos hijos (Calder y Tyron, de 11 y 6 años), y esta semana oficializaron su divorcio con las firmas correspondientes.El fotógrafo decidió compartir un cálido posteo dedicado a la actriz, en donde mostró la feliz imagen de ellos con la famosa libreta roja apenas salieron del Registro Civil, y al lado, la nueva foto de ambos con la lapicera en mano dando por finalizados los trámites del divorcio."Los principios a veces traen un final, pero los finales siempre traen un nuevo principio. Gracias infinitas por todos estos años y por dos hijos maravillosos. Te quiero de otra manera, pero lo sigo haciendo y te (nos) deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que hoy comienza", escribió.A pesar de haber tomado la decisión de separarse, la expareja aún continúa trabajando a la par en Xyrus, la marca de trajes de baño de la actriz y además, a mediados de marzo, cuando comenzó a regir la cuarentena obligatoria en Argentina, Jimena le propuso a Kirby que se mudara a su domicilio para así no perder el contacto diario con sus pequeños. No obstante, en mayo se permitió que los hijos de padres separados se pudieran trasladar a las distintas casas, y fue ahí cuando el fotógrafo retornó a su hogar.Tras haber firmado el divorcio, Cyrulnik habló con Teleshow y le reveló los sentimientos y emociones que le causó dar por cerrada la parte legal: "Me sentí muy en paz y feliz. Estoy muy orgullosa de lo que logramos, de cómo lo terminamos. Cerramos una etapa hermosa de 15 años de matrimonio con mucho amor y dos hijos increíbles".Y remarcando la buena relación con su ex, la actriz agregó: "Tengo la suerte de tener un diálogo bárbaro con Lucas. Pudimos transformar la pareja en un vínculo para siempre a través de nuestros hijos. Siempre voy a rescatar lo bueno. Para mí era la única manera en que podíamos terminar".Sin embargo, también explicó que tomar la decisión de pasar de la separación al divorcio, "no fue fácil": "No somos extraterrestres. Por momentos nos costó. Nosotros sí o sí nos tenemos que llevar bien y demostrarles a los chicos que el amor de la pareja se puede transformar, que nos podemos llevar bárbaro y tener una buena relación".