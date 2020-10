Posó con un body de encaje negro y se llevó todo tipo de halagos

Evangelina Anderson comparte su vida familiar en Alemania pero también sus looks. Esta vez, la esposa del ex jugador de fútbol Martín Demichelis publicó una foto del otro lado del vidrio luciendo un body negro de encaje con un súper escote.La foto pertenece al backstage de una producción artística que realizó la modelo hace unos días para la revista Essential Marbella. En dos horas el posteo ya tiene casi 30 likes y todo tipo de piropos para la modelo."Monumento a la belleza", "cálmate que se me está volando la temperatura" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Uno de sus fans aprovecho la oportunidad para bromear sobre la rivalidad con la esposa de Mauro Icardi, que también vive en Europa: "toma para vos Wanda no competís!!!!!! La más linda de Argentina".