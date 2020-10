¿Silvina Luna, tercera en discordia?: Capristo salió al cruce de las versiones

Espectáculos Capristo mostró chats privados de su marido con otra mujer y después los borró

Se conocieron en el año 2001, durante la segunda edición de Gran Hermano que las lanzó a la fama. Y. desde entonces, Ximena Carpisto y Silvina Luna se convirtieron en grandes amigas. Por eso, cuando comenzó a circular la versión de que la tercera en discordia entre su marido, Gustavo Conti, y ella era ni más ni menos que la rosarina, la morocha no pudo quedarse callada.La deducción de que "la de turno" a la que escrachó Ximena publicando sus chats con Conti podría ser Silvina, la hizo la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, después de analizar una serie de datos. "Me quedé pensando cuando leí lo de "agradecé que cuido tu privacidad, nena". Dije "mmm, la conoce". Después leí lo de "hippie y que es Géminis con ascendente en Leo". ¿Saben quién es Géminis con ascendente en Leo? Silvina Luna", indicó la actual panelista televisiva.Sin embargo, en diálogo con Teleshow, Luna aseguró que se trataba de "un invento".Y, para evitar que se siguiera especulando con una versión falsa, Capristo recurrió a sus historias de Instagram y aclaró la situación. "Por favor no digan estupideces. ¿Cómo acusar a una persona porque sí? @silvinalunaoficial es una amiga", comenzó diciendo.Y luego agregó: "La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro. No hablen por hablar. Cuando me sienta mejor saldré a aclarar todo. Publiqué esos mensajes porque fue un impulso. Y me arrepiento. Pero no soy mentirosa".Todo arrancó en la madrugada de este lunes cuando Capristo hizo públicas una serie de capturas de conversaciones privadas del actor con otras mujeres. "Años que me callo, me aburro", escribió la actriz que fue acotando distintos comentarios sobre cada frase del chat entre su marido y otras mujeres. "¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa", manifestó furiosa en otro mensaje.Cabe recordar que, minutos después de haber subido esas capturas, Ximena decidió eliminarla de sus historias. Pero ya era tarde, porque Juariu ya las había recopilado. De todas formas, la Negra no negó la crisis que enfrenta junto a su marido. Como si esto no fuera suficiente, en el día de ayer se enteró del fallecimiento de su padre biológico, con quien no tenía relación. Y, aunque el hombre no era más que un desconocido para ella, que fue criada por su "papá del corazón", la noticia llegó un un pésimo momento para ella.