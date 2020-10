El reclamo a Claudia Villafañe: "Recién hoy dejé de repetir el ajo"

En la primera semana del reality de cocina de los famosos, y ante el asombro de muchos de sus participantes, Vicky Xipolitakis se convirtió en la ganadora de un broche de oro. En el otro extremo se encuentra Claudia Villafañe, quien todavía no logró demostrar su buena mano para la cocina.



El lunes por la noche, en MasterChef Celebrity encendieron los hornos y los participantes del reality de cocina debutaron en el programa de Telefe.



Claudia Villafañe tuvo que realizar una entrada y se presentó ante el jurado conformado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.



En ese momento, los reconocidos chefs y pasteleros indicaron que Claudia se había excedido en el ajo que le había puesto al pan que presentó, y aparentemente la situación no quedó allí. Este jueves, cuando debía luchar para no caer en la zona de riesgo de eliminación, Germán Martitegui bromeó sobre su comida, generando una divertida situación en la cocina.



"Recién hoy a la mañana dejé de repetir el ajo de tu bruschetta. O sea que te tengo presente desde el lunes. Es como que vivimos juntos estos tres días", lanzó Martitegui con una leve sonrisa. Sorprendida por la crítica, Claudia logró responder con picardía: "Ay, me hubieras pasado algunos tips".



Por suerte para la participante, sus hijas la acompañan y le brindan fuerza desde las redes sociales. Gianinna Maradona celebró el plato de Claudia y escribió: "Listo mi mamá emocionada en la devolución de Masterchef. Lloro. La amo fuerte". Dalma Maradona, por su parte, también volcó el orgullo que siente por su madre en su cuenta de Twitter. "Vamos TATA de mi coraaa!!! Se autoaplaude! Te amo mamucha! Se va corriendo! Muy merecido!", indicó la hija mayor de Villafañe.