Lali Espósito reveló si su video besando a Alejandra Efimer tenía destinatario

Lali Espósito sorprendió al publicar un video en el que se besa apasionadamente con la modelo venezolana Alejandra Efímer. La cantante realizó este posteo a días de haber anunciado su separación de Santiago Mocorrea, y en medio de versiones que la vinculan sentimentalmente con el español Miguel Ángel Silvestre."¿Querías que esto pasara en la vida real?", pregunta la actriz mirando a cámara en la breve grabación. En primer lugar, acerca su boca a la del cantante Andrés Ceballos, intérprete de la banda Dvicio, con la que acaba de estrenar la canción "Soy de volar", pero termina besando a su novia, la mencionada Efímer, quien se encuentra sentada a su lado. Al final, Lali mira nuevamente a cámara, con una amplia sonrisa.Varios famosos hicieron comentarios en esta llamativa publicación, como por ejemplo, Sofi Morandi, quien escribió: "Se prendió esta mierda". El dibujante Martín Garabal desplegó su humor con una pregunta que hace referencia a lo que se puede observar de fondo en el video: "¿De quién es el cuadro?". Mientras que Natalia Oreiro leyó esta consulta y dejó en claro que le causó mucha gracia. La actriz Mica Suárez, por su parte, expresó: "Es esa, reina".Luego del revuelo que se generó por este video, que ya superó los 4 millones de reproducciones, Jey Mammon le envió un mensaje privado de WhatsApp a la intérprete de Fascinada., le respondió, sin dar más explicaciones. Luego, el conductor compartió una captura de la conversación a través de Twitter.Espósito estrenó el videoclip "Soy de volar" que relata la historia de amor de los personajes interpretados por Lali y Andrés Ceballos, quienes terminan a los besos. "No perdamos la locura desde las alturas. Sabés que soy de volar. Y aunque estemos tan arriba, que dé miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás, y esa cara, que por más que quiera, no me sabe ocultar la verdad", reza el estribillo de la canción.En el plano personal, la artista confirmó la semana pasada su distanciamiento de Santiago Mocorrea, después de tres años y medio de relación. En su cuenta de Twitter, la actriz afirmó: "Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy".En el plano laboral, se encuentra trabajando en España, donde se instaló desde junio pasado para retomar el rodaje de Sky Rojo, la serie que estaba filmando antes de que suspendieran las grabaciones por la pandemia. La actriz protagoniza la ficción de Netflix junto a la española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado.