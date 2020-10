Posó en bikini mostrando la cicatriz de su cesárea, la criticaron y respondió

"Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo". Con esa frase, China Suárez compartió una foto en bikini, luciendo la marquita de la última operación con la que trajo al mundo a su tercer hijo, Amancio, fruto de su amor con Benjamín Vicuña.La actriz se convirtió en noticia y recibió un sinfín de cuestionamientos, incluso de mujeres, criticando su postparto, a dos meses de dar a luz, poniendo el foco en su cuerpo."Necesitamos que estas mujeres que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas las de abajo, con las que sufrimos las consecuencias mutilantes del modelo, sin recibir los beneficios de la obediencia. Necesitamos contar las historias de nuestras maternidades, mostrar otras imágenes. Queremos hacer visibles los relatos que no circulan, las imágenes que no se comparten, para romper el silencio y la hegemonía", fue el mensaje que le escribieron a la China, que decidió publicar en su red y responder con contundencia."Esto me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto. Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar... Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo lo que está mal de compartir eso. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan", comenzó diciendo Suárez, en una seguidilla de videos que subió a Instagram Stories.Luego, continuó: "Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y para con todo es ser positiva y muchas veces uno elige qué compartir. Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad, o de la crianza de mis hijos, es porque hay cosas que quedan en mi privacidad y no las muestro. Pero ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen 'eso no es un cuerpo real', 'eso no es un puerperio real'. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o cómo se recupera la otra o cómo no?".Buscando respuestas y marcando postura, China Suárez concluyó: "También dicen "si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos menos madre", y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos".