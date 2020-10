Florencia Vigna explicó cuál es su vínculo con su ex, Nicolás Occhiato

Flor se suma a MasterChef Celebrity como host digital. Este sábado habló de sus sensaciones al encarar este nuevo desafío con debut en un nuevo canal. Al mismo tiempo se refirió a la relación "sin etiquetas" que mantiene aún con Nicolás Occhiato y aseguró: "No me interesa atraer a ningún hombre".



La actriz, en declaraciones al programa Agarrate Catalina de Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad dijo que "ahora nos estamos viendo (con Nico Occhiato) muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta". Enseguida, Dlugi le preguntó si recibió algún consejo por parte de Occhiato para su nuevo rol de host en MasteChef Celebrity, a lo que aseguró que "él es un gran conductor, la rompe en Canal 9 y Tenemos Wifi. Me dio un tip muy cliché: "sé vos"".



Luego, Vigna aclaró que "en este momento no me interesa atraer a ningún hombre, es un momento donde estoy a las corridas, pero bien; clases de inglés, después las entrevistas, después Telefé. Entendí como que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y familia que tanto extrañé en todo este tiempo, que ahora encuentro otras formas, por zoom, alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a alguien. Tanto que te dicen que uno se tiene que amar a uno mismo, es importante".



Y agregó: "Hoy la autosatisfacción que me da una clase, un laburo, no me la da ninguna pareja, en el buen sentido lo digo".



Una de las nuevas conductoras del ciclo de MasterChef Celebrity, quién será la encargada de mostrar lo que suceda, más allá del estudio, se refirió a algunos participantes. Al contar que tiene muy buena onda con todos, habló en particular de Claudia Villafañe. "Mis amigos me decían, está la Claudia no lo puedo creer, y ella es lo más, el otro día me dio consejos de vida, de amor. Ella te habla con amabilidad, empatía, es muy profunda".