Florencia Peña reveló por qué se siente feminista

Desde el lugar artístico y mediático que ocupa, Florencia Peña aseguró que se siente "feminista" porque jamás estuvo "debajo del ala de ningún hombre".Durante una entrevista con Télam, la intérprete agregó que "siempre fui a la par, siempre tuve compañeros, tipos con los que me asocié y fui un team mientras duró el amor. Con cada hombre tuve contratos diferentes".Además Peña deploró el estigma que indica que "si vendo el cuerpo estoy vendiendo cosificación y no puedo ser inteligente" y ejemplifico: "A mí me gusta mostrar el cu . . . pero yo no digo que esa es la única manera de llegar"."Hacé lo que quieras hacer, lo que tengas ganas de hacer ¿Por qué tenemos que ser de una manera? ¿Quién lo dijo? El macho lo dijo y esa confusión que se ha dado tengo ganas de derribarla con los hechos", postuló Florencia.En ese sentido, la intérprete sostuvo: "Soy una mujer de 46 años con el lomo que tengo. No me meto en la vida con nadie, hago lo que se me ocurre en mis redes sociales y de las puertas para adentro puedo hacer lo que se me canta".En su exposición, Peña abundó que "además soy una actriz exitosa y manejo como quieto mi carrera y la maternidad. Yo me siento exitosa no porque me va bien o tuve éxitos en mi vida, sino porque pude hacer todo lo que quise hacer. Siempre hice lo que quise hacer y por eso me siento feminista".Télam: ¿Qué mujeres te inspiran?Florencia Peña: Las mujeres que me inspiran son esas mujeres capaces de ponerse en contra de una gran parte de la sociedad sin importarles el qué dirán. Me inspiran todas aquellas mujeres que rompen con lo establecido, siempre.T: ¿Y cómo te ves vos misma en esa dimensión?FP: La verdad que ahora que estoy más grande y empecé a pensar en la mortalidad, porque después de los 40 empezás a darte cuenta que no sos infinito y en algún momento te vas a morir, empezás a pensar en la finitud y ahí empezás a pensar qué vas a dejar en este mundo, cuál va a ser tu signo de inmortalidad. ¿Solamente el recuerdo de mis hijos y las personas que estaban alrededor mío? Aspiro a lograr ser inspiración de generaciones que vengan. Por ahí me estoy mandando una fruta terrible y la gente me diga quién me creo que soy, pero hay algo de eso que me gustaría dejar. Algo de lo que hice o dije que pueda inspirar me parece lo más lindo que puedo pensar cuando pienso en la finitud.