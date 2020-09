Mónica Farro reveló que está pensando en divorciarse

La cuarentena lleva más de seis meses y muchas parejas han experimentado crisis profundas y separaciones en este tiempo. Mónica Farro se casó hace poco más de un año con Leandro Herrera pero en las últimas semanas después de su operación de juanetes la situación entre ellos empeoró.La vedette estuvo en comunicación con el programa Intrusos y reveló que el hecho de tener que estar inmovilizada hizo que Leandro tuviera que hacer muchas cosas más y parece que no está de acuerdo: "Todavía está en casa, todavía no se fue, pero él estaría feliz haciendo la valija. Él no tolera nada, está aburrido y está cansado. (En su vida) él no hizo más que lo suyo y yo siempre hice el resto, y ahora tiene que ocuparse de todo y de mí".Ante la consulta de Jorge Rial sobre su pareja, Mónica reveló que le gustaría estar sola y sorprendió a todo el estudio: "No sé si es una separación o una crisis. Por momentos logro entenderlo pero él también tiene que entenderme a mí. Creo que estoy enamorada, pero las acciones hacen notar lo que sentís. Necesitamos hacer terapia de pareja. No tendría problema de vivir sola y sin pareja. Pero también la paso bien con él. En estos días no estamos durmiendo juntos y tenemos también menos intimidad".La cara de Farro cambió rotundamente cuando el conductor le pidió que participara del móvil y el dio la negativa: "Es una pena que no quiera. Como compañero siempre se animó a meterse en las notas, a hacer algo divertido, y que esta vez no quiera no me gustó. Si él quería estar bien, de verdad, hubiera venido a decir un "hola", por lo menos. Lamento que no lo haya hecho".Al final de la nota y enojada, la vedette dio a entender que ya está pensando en divorcio: "No, ya me lo dijo que no le importa. Ahora hay que ver, tengo que hablar con mi abogado para ver cómo es el tema del divorcio. Es feo lo que hizo, me hubiera gustado que sea compañero".