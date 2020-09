Flor Torrente confirmó que dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislada

La palabra de Flor Torrente pic.twitter.com/rwgnv1M7mR — MF? (@MundoFamososOk) September 26, 2020

Así lo explicó ella en sus redes mediante un video: "Recibí muchos mensajes preguntando si tengo Covid y sí, tengo covid. Estoy guardada desde hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma más que una sensación de alergia y congestión. Esperemos que muy pronto todo vuelva a estar bien".Dentro de la productora se encendieron todas las señales de alerta, porque Flor había estado en la semana lista para salir, aunque al final se quedó con las ganas por problemas de tiempo. La producción la había agendado para este viernes, pero ante la noticia tuvieron que adelantar la participación de Lizardo Ponce (quien también había sido otro de los postergados)."Queremos mandarle un beso grande a Flor, que dio positivo hace un ratito, por eso el lunes no va a poder cantar. Va a estar reemplazándola Paula Trápani que, de esa manera, debuta en la pista del Cantando y ya está ensayando. A Flor, que al igual que todo su equipo se siente bien, le mandamos un beso muy grande. Cuidate mucho".Para los que se mostraron sorprendidos con la elección de la periodista y conductora como reemplazo de Torrente, hay que recordar que, aunque no es su especialidad, Paula ya había demostrado sus dotes para la interpretación en Hay que ver, otro programa de la misma productora, y que no es la primera vez que su nombre aparece en la lista internas de posibles convocados.