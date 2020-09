¿Otra infidelidad?: Silvia Süller reveló cuándo estuvo con Diego Latorre

Diego Latorre es conocido por haberse destacado como futbolista y actualmente por ser comentarista televisivo, pero también por su escándalo y romance con Natacha Jaitt. Después de ese momento, Yanina Latorre se separó del mismo pero igualmente continuaron conviviendo junto a sus dos hijos, Lola y Dieguito. Ahora, al ex deportista se le suma una nueva polémica ya que Silvia Süller habló con el periodista uruguayo, Martín Lema, y reveló que tuvo relaciones con él.



Las declaraciones surgieron después de que le preguntaran sobre una situación hipotética junto a Latorre: "Si te quedás en un ascensor trancada y están Diego Latorre, Yanina Latorre."



Sin dejarlo terminar la oración, Süller manifestó su sorpresa y confesó: "Jajajaja, ¿quién, Puntita? Con Diego Latorre ya estuve yo, cuando él estaba de novio con Yanina".



Para situar el amorío en el tiempo, el periodista le preguntó cuándo se dio la infidelidad y la ex vedette afirmó que fue hace mucho tiempo: "Ellos no estaban casados todavía, pero eran novios. Él vivía en Avenida de Los Incas". Al ser consultada sobre la calidad del sexo y si le había hecho algún pedido extraño , la figura terminó contundente: "No, no. El sexo lo manejo yo"

Fuente: Diario Show