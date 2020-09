Graciela Alfano reveló un romance con Mauricio Macri: "Estábamos clandestinos"

Pese a ser una de las celebridades argentinas con mayor exposición en los medios, la vida de Graciela Alfano no deja de ser una caja de sorpresas que cautiva a todos sus admiradores con cada una de sus anécdotas.



En las últimas horas, la ex vedette reveló "Confrontados" que tuvo una relación con Mauricio Macri y dejó boquiabiertos a todos en el estudio.



Su confesión llegó después de remarcar: "Carlos Menem no fue el único presidente con el que salí". La inesperada revelación llamó la atención de Marina Calabró y sus panelistas, quienes comenzaron a indagar sobre qué personaje de la política se trataba.



Al principio, Alfano mostró cierta duda en confesar el nombre de su antiguo amor, pero después soltó: "En el momento en que salíamos estaba ocupando la presidencia de Boca". Con ese dato ya no había dudas que se trataba del ex mandatario Macri, con quien ya había enfrentado rumores de affaire.



"Yo ya me había separado, pero estábamos clandestinos de alguna manera. Nos encontrábamos en un lugar que era privado, los periodistas no nos encontraban. Habíamos ido a un departamento que era de un amigo de él", contó la actriz sobre uno de sus encuentros.



En ese sentido agregó: "Él tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Así que salió del cuarto para atender a esa persona. Y yo me quise ir. Pero toda mi ropa estaba en el living, y yo estaba en la habitación donde había quedado la ropa de él".



Entre risas detalló que decidió vestirse con las prendas del entonces dirigente deportivo y salir del edificio por una puerta trasera. "Cuando terminó la entrevista, él no me encontró a mí ni a su ropa. Y para salir del departamento se puso la ropa de su amigo que era Nicky Caputto que era mucho más bajito que él", remató.

Fuente: Diario Show