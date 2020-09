Nati Jota sobre el noviazgo de Ivana Nadal y su ex: "No miro lo que suben"

Tras el revuelo que generó la noticia sobre el flamante noviazgo de Ivana Nadal con Bruno Siri, el exnovio de Nati Jota, la influencer debutó en El show de los escandalones y no estuvo ajena al tema.



Luego de que Rodrigo Lussich tocara el tema en vivo, su panelista se sinceró en vivo al reconocer cómo encaró este tema: "Yo no tengo contacto con ellos, no me hablo y tampoco miro que suben a las redes", reveló.



Por otro lado, Nati le puso humor a los videos que comparte Ivana -apodada en el programa como 'La pastora'- sobre temas de espiritualidad y cerró: "Ella siempre fue muy buena onda, yo lo digo siempre".



"Creo que esto que hace lo adoptó en este último tiempo en la cuarentena. Yo a veces la escucho porque me la sube un poquito cuando me despierto mal. Trato de creerle, me gusta lo que dice", cerró la joven, sincera.