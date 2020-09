Aseguran que Ivana Nadal podría haber sido captada por una secta

La captación y los cambios

Imponer su doctrina

Ver esta publicación en Instagram ?????? Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 1 de Sep de 2020 a las 8:46 PDT

Polémicas declaraciones

Confrontarlos

Ivana Nadal quedó en el ojo de la tormenta por los polémicos videos que sube a sus redes. La modelo, que en este último tiempo, entre otros puntos. AhoraEn diálogo con El Nueve, Salum, que desde hace años es conocido en los medios por abordar el tema de las sectas dado que su familia pertenece a una, explicó por qué tiene esta hipótesis.. Muchas veces se piensa que estar en una secta es estar captados dentro de una comunidad, como en una película, con sacrificios humanos y hay chicos abusados sexualmente. Pero no es así, se mezcla todo", sostuvo.Además, detalló cómo accionan estos grupos sectarios al señalar: ", no son lo que eran antes porque se fue conociendo mucho a nivel mundial.".: "Hay muchos que son antivacunas, anticiencia. Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir".Días atrás,, publicóCuando José María Listorti le preguntó al especialista si observa una línea de pensamiento parecida(algo que planteó en uno de sus videos) con los de algún tipo de organización coercitiva, él respondió: "Sí, porque. Porque no quieren que vos tengas vínculos y que no te aferres a lo mundano, así te captan al 100%. Para una organización coercitiva, un hijo es un problema".Y ejemplificó: "para cumplir sus metas".Por último, Salum indicó que: "Yo no me fijo si es un político o un famoso. Si lo tengo entre mis contactos, lo primero que hago es mandarle un mensaje para decirle que es una organización coercitiva o una pseudopráctica que genera daños"."Trato de hacerlos comprender, pero cuando uno sabe que la persona está totalmente tomada,. Y si cortan el vínculo, realmente gana la organización coercitiva, que es lo que me pasó a mí. Hay que cuidar a los seres queridos", concluyó. Fuente: (TN).-