Jimena Barón fue consultada sobre la reconciliación con Mauro Caiazza

El fin de semana surgió la información en el mundo de la farándula de la reconciliación de Jimena Barón con Mauro Caiazza.Después de toda el agua que corrió bajo el puente de aquella relación, con las explicaciones de un amor que se había desvanecido y una falta de conexión, la autora de La Cobra y el excelso bailarín decidieron caminar juntos nuevamente, señala Paparazzi.

Todo lo que surgió de la investigación digital de Juariu, la panelista del programa televisivo Bendita, continúa latente en los medios y las redes sociales. Esas pruebas que desperdigó en sus plataformas digitales Mauro, con el en que se lo ve caminando, con una vecina que grita contenta por percibirlo con una compañía y la risa de una mujer, que sería Jimena.Luego, la storie en la que Caiazza muestra una mano de mujer, que sostiene un caracol, justo un caracol, cuando al bailarín lo llamaba de esa manera Marcelo Tinelli, cuando nació el amor con Barón en la pista del Bailando por un sueño.Y por último, el morocho exhibe una sopa, el plato preferido de la cantante y la condimenta con perejil, lo que es un sello en la cocina de Jimena.Interrogada por Paparazzi, con mucha amabilidad, pero con pocas ganas de detenerse y contar su verdad, Jimena repitió constantemente: "No tengo nada para decir, por favor". Ante la repregunta sobre si se reconcilió con Mauro, la mamá de Momo volvió a insistir: "No hay nada que decir, disculpame".Así, raudamente, la influencer se sumergió en el centro de estética y dejó abierta la libre interpretación, dado que no negó las versiones de la reactivación del amor con Caiazza.