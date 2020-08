Nazarena Vélez habló sobre sus adicciones y qué le ocurrió con las anfetaminas

A lo largo de su carrera, Nazarena Vélez se mostró muy compenetrada con su trabajo de conductora, actriz y productora, pero hace algunos años confesó que su trabajado físico era producto del abuso de sustancias para adelgazar. Este jueves en Intrusos, la actriz contó que durante una internación que sufrió a raíz de una intoxicación le aseguraron que las anfetaminas que consumía en un día equivalían a decenas de líneas de cocaína.



Todo comenzó cuando la productora habló de la preocupación que le despierta el hecho de que su hijo viva solo en esta época, y el tema derivó hacia su pasado. "Viví todo tipo de adicciones, no de tomar cocaína aunque la haya tenido al lado, pero no voy a mentir. Y me contó un médico hace muchos años cuando me intoxiqué con las anfetaminas y tuvieron que desintoxicarme en un largo tratamiento, que las anfetaminas que tomé en un día era equivalentes a 30 rayas de cocaína", dijo Nazarena causando asombro en Jorge Rial y su panel.



"Imaginate lo que generaba en mi cuerpo: la aceleración, la locura, mi metabolismo había cambiado completamente", agregó la actriz y productora. "Tengo que hacer un mea culpa, pero a raíz de estas cosas mis hijos sufrían. Tener una mamá que no está bien, y pese a que no los usé de soporte, veían que su mamá se desmayaba y que al Tabarís iban tres ambulancias por fin de semana. La verdad que no la pasaron nada bien", concluyó.

Fuente: Ciudad