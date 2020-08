Mónica Farro: Perreo, censura y enojo

Al igual que tantos otros famosos, Mónica Farro se sumó a la plataforma de videos cortos que es furor en esta cuarentena, TikTok. Hasta Jorge Lanata ensayó una mini coreografía en esta app, y a diario se viraliza contenido nuevo y personajes que se hacen famosos gracias a estos clips.Pero Farro está indignada con TikTok. En las últimas horas, la uruguaya subió un video para compartir una divertida rutina fitness junto a su marido, el entrenador Leandro Herrera. Son apenas unos segundos de intenso trabajo de piernas que terminan con un "inocente toqueteo".Este final habría ido en contra de las reglas de la plataforma, en particular, las referidas a la "pornografía y desnudos de adultos". Hay dos ítems que podrían aplicarse en el video de Farro, en una interpretación súper estricta, claro: contenidos que muestren excitación sexual y contenidos que muestren fetiches sexuales."No puedo creer que me eliminaron este video de TikTok porque infringe las normas", escribió la vedette en Instagram.No obstante, en diversos videos, la uruguaya muestra coreografías y también ejercicios para tonificar los cuerpos.Farro y Herrera se casaron en agosto del año pasado y a pesar de que vivieron una crisis en estos meses, están juntos y atraviesan la cuarentena explorando la pasión que los unió en un primer momento: el ejercicio. Él le prepara rutinas -algunas, no aptas para amateurs- y Farro las comparte con sus seguidores.Los amantes del fitness se comprometieron a los tres meses de haber oficializado el noviazgo, pero la boda quedó en stand by durante un tiempo porque Farro se sometió a una ligadura de trompas y sufrió mucho la recuperación.La decisión de atravesar esta cirugía surgió cuando Mónica asistió a una consulta ginecológica de rutina porque se había salteado un período. Allí, le comentó al profesional que no tenía más ganas de cuidarse con pastillas y este aprovechó para hacerle una importante advertencia: "A tu edad, si seguís fumando y tomando anticonceptivos tenés riesgo de tener una trombosis". Como el DIU no era una opción, porque ya lo tuvo y su cuerpo lo rechazó, el ginecólogo le sugirió algo más drástico."Al principio sentía mucha culpa porque creía que iba a dejar de ser mujer, sentía que me estaba arruinando la vida. Pero mi médico me hizo entender que era lo mejor que estaba haciendo y ahora estoy más tranquila", detalló Farro a Teleshow. También contó cuál es el antecedente médico que la preocupa: "Mi papá y mi hermano tuvieron aneurismas y yo no quería que me agarrara nada por tomar las pastillas" y admitió que el cigarrillo, que no ayuda en absoluto en esos casos, es su gran vicio y no lo puede dejar, aunque no es fumadora compulsiva.