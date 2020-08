El susto de Alejandra Pradón: "Pensé que me iba a agarrar un infarto"

"Fue lo peor que sentí en mi vida. Un dolor que parecía que tenía diez mil elefantes, caballos, en mi corazón. Dije: 'Me pasa algo, me va a agarrar un infarto'", comenzó con su relato Pradón. Rápidamente se dirigió a la clínica Suizo Argentina, donde le hicieron los estudios correspondientes y descartaron que haya tenido un infarto.



"Nunca fumé en mi vida. Lo primero que me preguntaron fue si tengo familiares con temas cardíacos. De todo te preguntan. Vi cuatro médicos y dije 'wow, me voy a morir, me agarra un paro'. Era un dolor? Cuando respiraba me dolía el pecho. Me sacaron sangre y me dijeron que mis enzimas estaban perfectas. Tenía taquicardia", reveló.



Según su testimonio, los médicos le dijeron que el dolor que estaba experimentando era consecuencia de "angustia". La ex vedette detalló que está muy preocupada por todo lo que está ocurriendo por la pandemia del coronavirus, pero su malestar comenzó tras haber sido víctima de un robo de identidad. "Algunas páginas usaron tu imagen para vender cosas sexuales y lo tomaste muy mal. Le pedían la tarjeta de crédito a la gente en tu nombre para acceder al material. Sé que lo judicializaste y te angustió", explicó Mariana Calabró, conductora del ciclo de El Nueve.



Ella, muy dolida, asintió y agregó: "Tuve que ir a una fiscalía criminal, lo están investigando. La gente está en su casa o sale a robar, y delinquen de esta manera. Era un horror que yo decía 'no puede ser'. Parecía una película?"



Respecto a su situación personal, Pradón contó que está bastante sola en medio de la cuarentena: "Lo tengo a Ricky Jerez, mi mejor amigo, que está en Adrogué y su mamá está con COVID. Cuando necesitaba hablar lo hacía con él, pero en este momento está cuidando a su mami".



A fines del año pasado, durante su visita al programa de Telefe ¿Quién quiere ser millonario?, Pradón contó que había sido víctima de otra estafa. Según su testimonio, un grupo de personas de su confianza utilizó su tarjeta de crédito a través del sistema de pagos con código QR, lo que le generó una deuda con un banco.



"Me pasó de confianzuda. No es alguien de mi familia, es una persona que realmente consideré. Es un amigo al que encima le iba a regalar la casa de mi papá, que falleció, y había quedado ahí, en el oeste. Viste que en Actores Argentinos te pagan cada tres o cuatro meses... En un momento (esa persona) empezó a ver que yo iba en una semana a dos o tres programas y me decía 'yo te acompaño', todo para firmar los papeles para la casa. El tema es que están averiguando, y no puedo decir más que esto, qué cantidad de personas están en esta estafa, porque no puede ser que compren tantos packs de cosas?", reveló en aquella oportunidad.



"Compraban cosas a mi nombre con el código QR. Pasaban dos, tres meses, estaba todo bien y de repente me aumentaron los débitos. Se lo dije al juez: me llegaban cosas a la cuenta que yo no sabía? Yo no soy millonaria", aseguró. De esta manera, con el correr de los meses la deuda se fue acumulando: "Me dijo Burlando que son tan delincuentes que en la casa que les iba a dar tenían mi CUIT. Me han robado datos".



De todas formas, según contó el viernes, durante el verano trabajó mucho y pudo pagar todas sus deudas. Ahora, deberá dejar a un lado la cuestión económica y concentrarse en su bienestar emocional y su salud.



