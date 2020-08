Por primera vez con Natalia Denegri, se aplicó en el país el "derecho al olvido"

Cuestiones de morbosidad

Desindexación

El origen

Natalia Denegri es hoy una famosa conductora y productora argentina premiada en Florida, Estados Unidos. Pero 20 años atrás, su cara era más que conocida en nuestro país por ser, junto a Samanta Farjat, una de las "chicas del caso Coppola". Este martes, en un inédito fallo para la Justicia nacional, Denegri logró que la Cámara Nacional en lo Civil confirmara que en su caso se aplicará el "derecho al olvido", la figura legal que le permitirá que se quiten de Google todos los resultados de búsqueda que lleven a su pasado mediático.Eso incluye a Youtube, para que se borren, por ejemplo, los videos de las peleas en el programa de Mauro Viale. Denegri demandó a Google de la misma manera que lo hace en la actualidad la vicepresidenta, Cristina Fernández.En el fallo Denegri, los jueces de primera y segunda instancia consideraron válido el argumento de la querella. "Que los contenidos expuestos en videos e imágenes que aparecían en Google no revestían carácter informativo, sino que respondían a cuestiones de morbosidad", explica aMartín Leguizamón, el abogado que inició y llevó adelante la demanda de la ex mediática. "Es un día para celebrar, esto cambia todo", asegura y dice que la vicepresidenta, como otros casos contra Google, podría salir beneficiada."A Cristina este fallo le favorece porque la Justicia enalteció el derecho al honor, el derecho a la intimidad y, sobre todo, a la autodeterminación de la identidad digital de las personas", puntúa.Puntualmente, la Justicia reconoció el perjuicio que le generaba hoy a Denegri la difusión de estas imágenes y material en general de sus apariciones públicas en los años 90. En la disposición también se tuvo en cuenta que la productora -quien recibió en 13 oportunidades el premio Emmy de Florida por sus documentales y programas de contenido social- fue "víctima de una maniobra delictiva por la cual le implantaron pruebas falsas" y "la privaron de su libertad de manera ilícita", dijo.Los jueces del fallo son Claudio Kiper, Liliana Abreut y José Benito Fajre. Dieron lugar a la desindexación de los enlaces que exhibieran videos o fotos tomadas hace 20 años o más, correspondientes a esas escenas de cualquier entrevista televisiva que hubiera dado Denegri relacionada con su vida privada.El derecho al olvido comenzó a aplicarse en 2014 en Europa. Vale resaltar que no afecta al contenido publicado, ni a la mención de éste en otras páginas que no sean las del resultado al buscar en Google. Esto se traduce en que las imágenes no serán borradas de cada página web o usuario de redes sociales que haya publicado sobre el tema, sino que al googlear "Natalia Denegri", el buscador no mostrará ese resultado. Por ejemplo: todas las notas en portales sobre su pasado mediático seguirán online al ingresar y buscar en esas páginas.Al día de hoy, al googlearla sigue apareciendo su fama en el caso Coppola. ¿Desde cuándo será la desindexación? "Será a partir de que el expediente baje a primera instancia y ahí vamos a tener que denunciar cada una de las url donde están esas imágenes (muchas ya están en el expediente) y todas las que aparezcan en el futuro. El juez probablemente le dará a Google entre 48 y 72 horas para hacerlo", cierra Leguizamón. De no hacerlo a tiempo, el buscador deberá pagar una multa diaria a estipular. Desde la compañía no emitieron ningún comunicado sobre el fallo hasta ahora. Fuente: (Clarín).-