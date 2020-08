En plena reconciliación con Tinelli, Guillermina Valdes mostró un nuevo look

Los cambios en la vida personal traen reflejados algunos cambios de estilo. En medio de la inminente reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, la empresaria aprovechó la apertura de las peluquerías para cambiar su look.



La modelo acompañó a su hija a la peluquería y aprovechó la tarde de domingo para darse un mimo ella también.



Paloma, la hija de Guillermina se sometió a un radical cambio de estilo y ella no quiso quedarse atrás y también cambió su cabello. La empresaria se dejó el flequillo y fue furor en las redes.



"Fleco", escribió Valdés a través de una historia en su Instagram, mientras que su hija se cortó el cabello súper corto y se tiñó de rubio platinado.



Guillermina suele mantener su color y largo de cabello desde hace varios años, sin embargo se da sutiles cambios como por ejemplo un flequillo que la hace mucho más joven.



Reconciliación

Según Paparazzi, la reconciliación de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli, ya sería un hecho.



"Me voy a portar mejor. Y voy a estar más en casa, algo que Guille me reclama", le dijo Marcelo a un amigo.



Guillermina volvió al departamento de Marcelo, siempre en la lujosa torre Le Parc de Palermo. Ya no pasa sus días sola con Lolo, ahora comparte la cama y todo con el conductor. Todo ha vuelto a la normalidad. Esta mudanza se produjo el fin de semana pasado y los dos disfrutan de esta nueva oportunidad, indica la publicación.

Fuente: Paparazzi